La población de Elche ya supera los 250.000 habitantes. La última actualización del censo publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra los residentes en el municipio ilicitano en 250.460 a fecha de 1 de enero de este año 2026.

Según la estadística del INE, los habitantes en Elche han experimentado un crecimiento de 4.885 personas en el último año, acumulando seis anualidades consecutivas de crecimiento.

En Crevillent el censo de población es de 31.226 ciudadanos y ciudadanas, 346 más que hace un año, al tiempo que el informe del INE revela que Santa Pola ha superado la barrera de los 40.000 habitantes y tiene en la actualidad 40.866, con un crecimiento de población de 1.244 personas respecto al censo del 1 de enero del pasado año.

Elda

Por otro lado, en las comarcas del Vinalopó, en la estadística del INE hecha pública hoy destaca que Elda es el décimo municipio de España que, en términos relativos, ha registrado un mayor crecimiento de población, cifrándose en un 2,6 %.

En el municipio eldense, a fecha 1 de diciembre de este año, se registra un censo de 57.008 habitantes.