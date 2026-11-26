El Ayuntamiento de Elche tendrá nuevo presupuesto municipal en 2027. El PP ha acabado asumiendo lo planteado por sus socios de gobierno de Vox, visibilizado a modo de exigencia en las últimas 72 horas por los concejales Samuel Ruiz y Pedro José Sáez, cuya amenaza de votar en contra del documento ha dado sus frutos.

Para las dos formaciones del equipo del gobierno, los últimos tres días han sido largos y de tensión. Los tira y afloja entre los dos conejales de Vox y el PP han sido constantes y finalmente han acabo con la incorporación de los postulados de los ediles de la formación ultraconservadora que no estaban reflejados en el presupuesto municipal elaborado.

De hecho, ese documento se ha aprobado sin esos posicionamientos de Vox, pero, según ha informado esta formación política en un comunicado emitido tras el pleno municipal, con el compromiso expreso de que “todos” los acuerdos que han llevado a la aprobación de las cuentas municipales “entrarán en vigor”, mediante “una modificación presupuestaria”, en un plazo máximo de “30 días hábiles desde la entrada en vigor del presupuesto de 2027”.

Entre otras medidas, Vox ha forzado la incorporación y reflejo en ese presupuesto municipal de su postulado de “prioridad nacional” en “todas las ayudas sociales” articuladas desde el Ayuntamiento de Elche; la “defensa activa y decidida por parte del gobierno municipal” del Camp d’Elx, de los regantes y agricultores “frente a quienes amenacen contra ellos”; la imposibilidad de que el endeudamiento municipal pueda exceder a finales del año que viene del “25 %”, y la creación de una partida de 350.000 euros para financiar un programa de “remigracion”, es decir dirigido a favorecer el regreso de los ilicitanos que se encuentren fuera de Elche.

Otra de las medidas que el PP ha aceptado incorporar al presupuesto tras la presión de los concejale de Vox, habla de “neutralidad y pluralidad en espacios municipales”, así como de promoción desde el Ayuntamiento de “una programación” cultural “respetuosa con la pluralidad social y política de la ciudad en los espacios municipales, sin consentir ataques a ninguna formación ni sensibilidad social o política”.

La creación de una ventanilla única para emprendedores y autónomos es otra de las medidas que se van a incorporar al presupuesto municipal de forma inmediata a su entrada en vigor.

Los dos concejales de Vox han denunciado que no les dio traslado del presupuesto municipal hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta Local de Gobierno que lo aprobó.

Cuatro presupuestos municipales en cuatro años

El alcalde de Elche ha reconocido esa circunstancia durante su intervención en el pleno y se ha disculpado por ello argumentado las prisas por aprobar las cuentas municipales en “el bien común”, para que las mismas puedan finalizar su trámite administrativo y entrar en vigor a principios del próximo año.

Tras aceptar lo planteado por Vox, el PP ha logrado sacar adelante un presupuesto municipal cuyo montante económico global asciende a 356,6 millones de euros, que contemplan un capítulo de inversiones cifra en casi 51 millones de euros y que recoge la previsión de suscribir el próximo año un préstamo bancario de hasta 38,8 millones de euros, si bien tanto el concejal de Hacienda, Francisco Soler, del PP, como la portavoz de Vox Aurora Rodil.

Durante el debate en la sesión plenaria, tanto PP como Vox han querido dejar atrás la división interna suscitada a colación del presupuesto e incluso han pregonado que el gobierno local tiene “estabilidad”.

Han incidido en que se trata de un presupuesto municipal “riguroso, serio y basados en las necesidades”, tal y como ha recalcado el concejal de Hacienda.

El alcalde de Elche también ha querido poner en valor que el gobierno local va a cerrar el mandato con la aprobación de cuatro presupuestos municipales, uno por anualidad.

Críticas de la oposición municipal

PP y Vox han sacado adelante el presupuesto municipal con sus votos favorables mientras que la oposición municipal, PSOE y Compromís per Elx, han votado en contra.

PSOE y Compromís han considerado que lo ocurrido en el seno del gobierno local en los últimos días con el posicionamiento de dos de sus concejales demuestra “división interna” por mucho que ahora se quiera hacer ver lo contrario. Además, PSOE y Compromís han denunciado, entre otros aspectos, recortes sociales y la eliminación del presupuesto municipal de cualquier rastro de políticas LGTBI y la disminución de las relativas al ámbito de la igualdad.

Para el PSOE, el presupuesto aprobado supone “una mentira” por cuanto se ha aprobado sabiendo que va a ser modificado nada más entrar en vigor.

Para Compromís per Elx, el presupuesto plasma que al alcalde de Elche “le ha interesado más perpetuarse” que el propio presupuesto.

Tanto PSOE como Compromís han presentado enmiendas que han sido rechazadas por el PP y Vox.

El Grupo Socialista ha presentadas 74 enmiendas y Compromís un total de 60.