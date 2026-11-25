La celebración del pleno municipal para la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Elche de 2027 se mantiene para este jueves a las 08:30 horas e incluso el acuerdo entre las dos formaciones políticas del gobierno local, PP y Vox, parece que está más cerca que hace 24 horas.

De hecho, ambos partidos políticos han emitido a primera hora de este miércoles un comunicado conjunto en el que aseguran haber alcanzado “un acuerdo” para esa aprobación.

No obstante, los dos concejales de Vox, Samuel Ruiz y Pedro José Sáez, que han expresado en los últimos días su negativa a votar a favor del presupuesto planteado si no se negociaba antes, no dan aún por seguro su apoyo al presupuesto.

Ambos reconocen que las últimas 48 horas ha sido “frenéticas” en conversaciones en torno al presupuesto municipal, pero advierten que su voto favorable al mismo en el pleno municipal dependerá “del desarrollo” de la sesión plenaria y de la forma en la que queden plasmados acuerdos alcanzados en torno a aspectos como la prioridad nacional, la creación de nuevas ayudas para autónomos, el impulso de iniciativas que favorezcan el retorno del talento ilicitano que está fuera de la ciudad y el establecimiento de un límite del endeudamiento real del Ayuntamiento del 25 %.

Los dos ediles de Vox, que tienen una postura distinta a la de Aurora Rodil, la portavoz del grupo municipal que no se ha pronunciado aún respecto a la polémica, están defendido que “lo último será la votación” del documento presupuestario elaborado y será entonces cuando se aclare la situación.

La postura de Ruiz y Sáez se distancia de la rotundidad expresada en el comunicado conjunto remitido por el PP y por Vox en el que incluso se afirma que el acuerdo alcanzado “garantiza la estabilidad y el buen entendimiento que ha caracterizado al gobierno municipal”.

Añade que “entre los compromisos alcanzados por ambas formaciones se encuentra el establecimiento de un periodo de arraigo en la ciudad de Elche para ser beneficiario de las ayudas sociales municipales, respetando en todo caso la legislación vigente” y se apunta a que “concretamente, para acceder a las ayudas al alquiler joven se establecerá como requisito una antigüedad mínima de tres años de empadronamiento en el municipio”.

Asimismo, en virtud del comunicado público conjunto remitido por el PP y Vox, “se creará una ventanilla única para emprendedores y autónomos, que será objeto de licitación, destinada a centralizar, simplificar y agilizar los trámites administrativos que deben realizar ante el Ayuntamiento para poner en marcha sus negocios en Elche”, así como que “se creará una nueva partida de inversiones destinada a la renovación de los sistemas eléctricos de los centros educativos para facilitar su climatización”, contribuyendo “a la puesta en marcha de los equipos de climatización a los que la Generalitat Valenciana destinó el pasado verano más de 800.000 euros”.

Por otro lado, las dos formaciones políticas que integran el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, han acordado promover una programación en los espacios municipales “respetuosa con la pluralidad social y política de Elche, evitando que esos espacios sean utilizados para realizar ataques contra cualquier formación política o sensibilidad social de la ciudad”.

El comunicado recoge que “en materia de emprendimiento, se creará una partida de ayudas denominada ‘Elche Emprende’, dotada con 350.000 euros, para contribuir al pago de las cotizaciones de los autónomos durante el primer año de puesta en marcha de sus negocios, favoreciendo el emprendimiento y la actividad económica en el municipio”, al mismo tiempo que avanza la creación de “una partida de ayudas denominada ‘Elche Emplea’, dotada con otros 350.000 euros, destinada a favorecer el regreso de los ilicitanos que se encuentren fuera de nuestra ciudad, impulsando el retorno del talento y la generación de nuevas oportunidades laborales”.

Del mismo modo, “se pondrá en marcha un nuevo programa de empleo específico para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, con la dotación presupuestaria que se estime necesaria para su desarrollo” y en materia de acción social “se ha acordado que los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Elche y las entidades sociales no promuevan la inmigración irregular, dentro del marco de la legislación vigente”.

Si el presupuesto municipal se aprueba finalmente, los acuerdos alcanzados in extremis para lograr el voto favorable de los concejales Samuel Ruiz y Pedro José Sáez se integrarán al presupuesto municipal elaborado “en nuevas partidas acordadas se incorporarán en la primera modificación presupuestaria posible, con el objetivo de facilitar su puesta en marcha durante el próximo ejercicio”.