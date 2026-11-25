La Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre y una mujer acusados de distintos robos cometidos en establecimientos del centro comercial L’Aljub.

La principal novedad de la investigación ha sido la aplicación en ella de la nueva regulación de la multirreincidencia introducida este mismo año en el Código Penal, que supone un conjunto de normas penales y procesales que endurecen el castigo cuando una persona comete reiteradamente delitos de la misma naturaleza, incluso si cada hecho por separado es de escasa gravedad.

De hecho, el hombre acumula tres condenas firmes anteriores por delitos de hurto, una de ellas con una pena de seis meses de prisión y otras dos con penas de multa.

Por su parte, la mujer también tenía antecedentes, concretamente tres condenas firmes por delitos de hurto.

Ahora, a los dos detenidos, que tienen 49 y 59 años de edad, se les atribuye la sustracción de prendas de ropa infantil de un establecimiento comercial valorada en casi 160 euros, así como productos de protección solar sustraídos de una farmacia situada en un centro comercial, cuyo coste ha sido cifrado en 61 euros.

Los dos arrestados han sido puestos a disposición judicial.