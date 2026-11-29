La jornada electoral en Elche, Crevillent y Santa Pola ha transcurrido con normalidad, sin incidencias, durante la mañana de este domingo 29 de noviembre y con una alta participación.

A las 14:00 horas, en el primer avance de participación de la jornada electoral, las cifras de personas que han ejercicio ya su derecho al voto ha crecido en Elche un 3,77 %, respecto a las elecciones generales del año 2023; en Santa Pola el incremento se sitúa en el 4,53%; y en Crevillent del 1,93 %.

Con esos índices de participación, en Elche han acudido a votar durante la mañana de este domingo más de 92.358 ciudadanos y ciudadanas, de los 176.222 con los que cuenta el censo electoral.

En Santa Pola han ejercido el voto hasta las 14:00 horas un total de 12.048 personas de las 25.869 que están llamadas a las urnas.

Por otro lado, en Crevillent, han ejercido ya su voto hasta 11.062 crevillentinos y crevillentinas, de las 21,724 personas que integran el censo electoral.

En los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó se han constituido la totalidad de las mesas electorales, de las que en Elche hay 293, mientras que tanto en Crevillent como en Santa Pola hay 38.