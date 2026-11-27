LEER MÁS Elche también espera esta Navidad una lluvia de oropel del Misteri

Elche da este sábado la bienvenida a la Navidad 2026-2027. Lo va a hacer con el encendido del alumbrado extraordinario navideño que está integrado por unos dos millones de bombillas.

La plaza de Baix de Elche va a ser un año más el centro neurálgico de la Navidad en Elche. Este año está decorada con 165.000 discos dorados que simulan la lluvia de oropel característica de las representaciones del Misteri d’Elx en el momento de la coronación de la Mare de Deu.

El conjunto del alumbrado con el que se han decorados espacios públicos de la ciudad ilicitana y de las pedías hay más de 700 arcos de luz y 70 elementos 3D instalados en plazas y barrios.

Tras el encendido en plaza de Baix, que se vivirá a las 19:00 horas, a las 20:00 horas tendrá lugar el primer espectáculo de luces y villancicos de las Coronas de los Reyes Magos, que este año están instaladas en el Paseo de Jaca.

El acto de encendido del alumbrado de Navidad en Elche tendrá lugar mañana por la tarde, a las 19:00 horas, en la plaza de Baix y contará con la intervención en el mismo de la capella y la escolanía del Misteri d’Elx.

‘La Navidad de siempre’

Un año más Elche celebra el periodo navideño bajo el mensaje de ‘La Navidad de siempre. El Ayuntamiento ha preparado un programa con más de 160 actividades, que se van a llevar cabo desde el 28 de noviembre al 6 de enero.

Inma Mora, concejala de Festejos ha destacado este viernes que, a lo largo de esos 40 días, habrá “una decena de encendidos navideños en pedanías, ocho cabalgatas de Reyes Magos, incluida la del casco urbano, cuatro poblados de Navidad, tres días de Campamento Real en la Torre de Vaillo y una amplia programación de conciertos, talleres, espectáculos, infantiles, belenes vivientes y actividades tradicionales”.

El próximo 4 de diciembre se inaugurará la Plaza de la Navidad y el Mercado Navideño; el 5 de diciembre tendrá lugar la inauguración del Belén Municipal de la plaza Glorieta y el pregón de la Navidad; la gran cabalgata de Papá Noel será el 19 de diciembre; el 25 será la inauguración del Belén Viviente en el Hort del Xocolater; del 26 al 30 de diciembre las Fiestas de la Venida de la Virgen; el 31 la celebración de Nochevieja y campanadas; el Campamento Real en la Torre de Vaillo del 3 al 5 de enero y la cabalgata de los Reyes Mayos el 5 de enero.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha subrayado que el objetivo del conjunto de actos impulsados por el Ayuntamiento es que “todos los ilicitanos, vivan donde vivan, desde La Marina a Arenales del Sol hasta las pedanías más alejadas, sientan que la Navidad y el nacimiento del niño Jesús llegan a todos los rincones de Elche”.

Cartel anunciador de la Navidad

Durante el acto de presentación se ha dado a conocer el cartel de la Navidad 2026, a cargo de la artista ilicitana Rocío Miralles, que ha escogido como protagonista a la Virgen María, al niño Jesús y la Magrana del Misteri d’Elx. “Desde el primer momento tuve claro que quería realizar una obra que naciera de nuestras raíces, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. He querido trasladar un elemento tan arraigado en nuestra memoria colectiva a un contexto navideño, uniendo dos celebraciones a través de una misma imagen: el nacimiento y la Asunción y Coronación”, ha explicado Miralles.