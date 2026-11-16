Elche también espera esta Navidad una lluvia de oropel del Misteri.

La Navidad está cada vez más cerca. Y sus preparativos comienzan cada vez antes. En Elche, desde hace semanas, está instalada la iluminación navideña en algunas calles. Este pasado fin de semana han comenzado esos trabajos en la céntrica plaza de Baix, que un año más va a ser centro neurálgico desde la celebración navideña.

La novedad más significativa en ese espacio este año es la instalación de 165.000 discos de color dorado que simula la lluvia de oropel con la que se celebra la coronación de la Virgen de la Asunción en el Misteri d’Elx durante la representación del segundo acto del mismo.

Esos discos lucen ya y entre ellos se van a colocar 36 medallones con motivos de los Reyes Magos.

Entre otros elementos, en la plaza de Baix también habrá, como es habitual, un Portal de Belén, un árbol de Navidad y un tiovivo.

Los elementos decorativos que se están colocando ya en la plaza de Baix son parte de los dos millones de luces led con las que se va a iluminar la Navidad en Elche, llegando a distintas zonas comerciales y barrios del casco urbano y de las pedanías.

El conjunto del alumbrado extraordinario de Navidad se va a encender el próximo día 28 en un acto en el que según ha avanzado el alcalde ilicitano no habrá cuenta atrás y que contará con la participación de la Escolanía del Misteri, el Coro Juvenil y la Capella del Misteri d’Elx, así como de la Banda Sinfónica de Elche y las reinas y damas de las Fiestas.

El Mercado de Navidad también se instalará la semana siguiente a la de ese encendido, al tiempo que las Coronas de los Reyes Magos, que también se están instalando ya, quedarán colocados en la zona de Traspalacio, en el Paseo de Jaca, en el lugar que ha estado ocupando en los últimos años el belén viviente de Pobladores, que en esta ocasión se va a montar en el Hort de Baix.