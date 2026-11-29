El color azul del PP también ha teñido el mapa de las tres comarcas del Vinalopó en las elecciones generales celebradas ayer.

El PP ha ganado el duelo directo con el PSOE en la mayoría de los municipios. Lo ha hecho en Elche, Crevillent, Santa Pola, Elda, Petrer, Villena, Aspe, Pinoso, Novelda, Sax y Monforte del Cid.

Junto a la victoria del PP en las comarcas del Vinalopó, dos características más de las elecciones generales son, por un lado, el incremento de los apoyos recibidos por Vox, que se cifra en más del 5 % respecto a las elecciones generales del año 2023, y, de otra parte, la alta participación contabilizada en los comicios.

En ese apartado de la participación, en Elche se ha alcanzado el 81 %, que es un índice colocado en el top 5 de las dieciséis elecciones generales que se han celebrado en España desde el año 1977.

En el municipio ilicitano, el PP ha aumentado en caso un punto los votos recibidos respecto a los que obtuvo en hace cuatro años, que es una situación que se traduce en una subida de más de 6.000 votos..

Por su parte, el PSOE ha perdido casi un 7 % de votos (más de 3.700 apoyos) en Elche y Vox ha crecido casi cinco puntos porcentuales, lo que representa más de 9.000 votos..

Esa tendencia entre PP, PSOE y Vox, se ha replicado tanto en Santa Pola como en Crevillent.

Cuatro diputados del Vinalopó

En la legislatura 2026-2030, las comarcas del Vinalopó van a contar con cuatro representantes en el Congreso de los Diputados: Celia Lastra, del PP de Elche; Fulgencio Cerdán, del PSOE de Villena; María Teresa Pérez, de Petrer que pondrá la voz de Compromís – Front Valencià; y Ana María Cerdán, de Vox Villena.