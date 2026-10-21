Antonio Gandía: "Recibir este premio en casa y en un año tan especial para Onda Cero es una emoción enorme"

Onda Cero Elche continúa desvelando los nombres de los distinguidos en sus prestigiosos premios anuales, que este año se visten de gala para conmemorar el 25 aniversario de la emisora. En el apartado de Música, el reconocimiento ha recaído en el reconocido tenor crevillentino Antonio Gandía, una de las voces líricas más potentes y respetadas de nuestro país cuya voz ha sonido en escenarios como el Teatro de La Escala de Milán, el Palacio Real de Madrid o el Carnegie Hall de Nueva York.

En esta entrevista, el artista comparte sus sensaciones al recibir un galardón que premia su brillante trayectoria en los escenarios de todo el mundo, pero que tiene el valor añadido de venir otorgado por la gente de su propia tierra. Gandía reflexiona sobre la evolución de su carrera, la situación actual de la música lírica y el orgullo que supone sumarse al palmarés histórico de la emisora en una edición tan significativa.