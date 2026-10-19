Ferran Adrià apadrina la campaña de una granada Mollar de Elche con DOP que es “extraordinaria”

Elche recibió este pasado sábado al prestigioso chef Ferran Adrià que ha sido el encargado de realizar el corte simbólico de la primera granada Mollar de Elche con Denominación de Origen Protegida (DOP) de la temporada.

Con ello, Adrià ha apadrinado la campaña de ese año de ese fruto en la que se prevé una producción de unas 50.000 toneladas, si bien alrededor del 15 % no tendrá salida comercial por los daños provocados por el sol y el calor extremo prolongad que se ha vivido este año.

Ese acto del corte simbólico de la primera granada Mollar del año se celebró en la finca Casa Gran d’Asprella, ubicada en la pedanía ilicitana de Las Bayas, y reunió a representantes institucionales, agricultores, comercializadores y profesionales de la gastronomía.

Además, Adrià se ha convertido en el padrino de una campaña histórica por cuanto representa la del décimo aniversario de su DOP.

Ferran Adrià ha señalado que “la granada mollar de Elche es extraordinaria”, al tiempo que ha destacado que “la calidad de esta granada está a la altura de cualquier granada mundial, mejor que lo que he probado, no creo que pueda haber”.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha recalcado el significado de contar con Ferran Adrià como padrino de esta campaña. “Hace años, imaginar que la granada mollar iba a tener Denominación de Origen era un sueño difícil de alcanzar, pero si además nos hubieran dicho que, diez años después, íbamos a tener aquí, entre nuestros granados, al mejor chef del mundo para inaugurar la temporada, seguramente habríamos pensado que estábamos soñando demasiado”.

Para Francisco Oliva, la presencia de una figura que ha cambiado la historia de la gastronomía supone un reconocimiento al producto y a las personas que lo cultivan: “Para quienes vivimos de esta tierra, que hoy estés a nuestro lado es un privilegio enorme. Y también un reconocimiento al valor de lo que cultivamos”, ha afirmado el presidente del Consejo Regulador de la DOP Granada Mollar de Elche.