Las obras para reordenar el tráfico en la rotonda de L’Aljub de Elche podrían comenzar en un mes.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche va a adjudicar en su reunión de esta semana, que se celebra el jueves, la ejecución de la reordenación del tráfico del entorno de los accesos al centro comercial L’Aljub.

El proyecto va a ser contratado con un presupuesto de 695.400 euros y tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Las obras podrían comenzar en aproximadamente un mes.

Desde la Ronda Guadix, que discurre a espaldas del centro comercial desde la confluencia con la carretera de Crevillent, se creará un acceso directo al aparcamiento del complejo comercial, al tiempo que desde la rotonda que hay junto al centro El Corte Inglés se creará un carril de incorporación a la carretera de Crevillent, que discurrirá por detrás del parque de bomberos, en paralelo a las vías del tren.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Elche Pablo Ruz que ha explicado que se estima que sólo ese carril adicional desde El Corte Inglés reducirá hasta un 20-30 % el tráfico de coches por la rotonda de L’Aljub.

“Es una grandísima noticia para toda la ciudad que va a solucionar un problema acumulado de tráfico que es el principal punto negro de todo el municipio”, ha recalcado Pablo Ruz que ha adelantado que las obras contemplan siete actuaciones en diferentes puntos estratégicos, entre las que también se encuentran la reordenación del aparcamiento en la calle Jacarilla, la regulación semafórica en la glorieta de circulación y su conexión con la avenida de Crevillente, la mejora de la señalización en la intersección de la avenida de la Libertad con la calle Redován y la reordenación de la circulación interior del aparcamiento de L’Aljub, con dos nuevas entradas por la ronda norte y por el inicio de la calle Jacarilla.

Además, el alcalde de Elche ha subrayado que esas actuaciones permitirán anticiparse al incremento del tráfico que supone el nuevo pabellón Sara Marín y María Díez, mejorando los accesos y la capacidad de circulación de toda la zona.