El IV Pechakucha Elche reunirá a 500 estudiantes de diez centros educativos en el Aula Magna de la UMH

El Aula Magna del edificio Altabix del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) va a ser este próximo lunes el escenario el lunes de la cuarta edición del Pechakucha Elche.

Se espera la asistencia de en torno a 500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de diez centros de Elche, Alicante y Dolores.

En Pechakucha los estudiantes presentarán un proyecto mediante 20 diapositivas, con 20 segundos para explicar cada una. En seis minutos y cuarenta segundos, los participantes deberán transmitir sus propuestas de forma clara, ordenada y atractiva, trabajando tanto la capacidad de síntesis como la expresión oral.es una iniciativa que combina aprendizaje, convivencia e intercambio de experiencias entre distintas etapas formativas.

En el Pechakucha van a participar ocho centros educativos de Elche (CFP Lope de Vega, Salesianos, IES Monserrat Roig, La Devesa, Newton College, Jesuitinas, San José de Calasanz y Carmelitas), mientras que también estará presente el IES San Pascual de Dolores y el CEU Alicante.

El Pechakucha Elche cuenta con el patrocinio de la Universidad Miguel Hernández, de Alimotor, El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Elche y el Ayuntamiento de Dolores.

La jornada, que se desarrollará en horario lectivo, busca que los jóvenes ganen confianza al hablar en público y desarrollen competencias como la oratoria, el trabajo en equipo y la empatía.