El partido más "especial" para Sergio Ortuño: "He jugado contra el equipo de mi corazón"

El Albacete-Eldense en el Carlos Belmonte no fue un partido más para un deportivista que ahora viste los colores del cuadro manchego. Sergio Ortuño fue uno de los protagonistas del encuentro que finalizó con una merecida victoria local a tenor de lo visto sobre el terreno de juego.

Ortuño es el excapitán del Deportivo y fue titular en el centro del campo del Albacete. Los de Joseba Etxebarría fueron más intensos que el conjunto de Elda, tal y como reconoció Javi Calleja. El mediocentro eldense estuvo incansable en la medular e incluso merodeó el gol en los primeros minutos.

Sergio Ortuño admitió tras el choque que fue "un partido difícil". Estuvo arropado por su familia y amigos en un momento muy delicado para el Albacete. No habían ganado y tenían la salvación cada vez más alejada, a pesar del cambio de entrenador que se produjo hace apenas dos semanas.

"He jugado contra el quipo de mi ciudad y de mi corazón", reconoció el centrocampista. El futbolista natural de Elda quiso poner en valor el desplazamiento de la afición del Deportivo y agradeció el cariño recibido a pesar de la derrota del Eldense: "Es una de las aficiones que más se desplaza y les estaré eternamente agradecido".

En lo referente al triunfo manchego, aseguró que el Albacete lo merecía tras un período en el que "el fútbol estaba siendo demasiado cruel". "Hemos sido ganadores de duelos y en la segunda mitad hemos sabido medir los tiempos para que no pasase nada", aseveró un feliz Sergio Ortuño tras el partido.