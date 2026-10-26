Jesuitinas, en Secundaria, y San José de Calasanz en FP, ganadores del Pechakucha Elche 2026

Este lunes se ha celebrado la cuarta edición del Pechakucha Elche, que ha tenido lugar en el l Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, reuniendo a cerca de 500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP).

Un año más, el Pechakucha Elche ha puesto a prueba la creatividad de los jóvenes participantes, que han demostrado una gran destreza y capacidad oratoria en la exposición y defensa de los proyectos que cada equipo ha defendido.

El espíritu emprendedor de los participantes ha sido otra de las características que han quedado patentes durante una jornada en la que ha primado el clima de convivencia y respeto generado entre los distintos centros educativos que han participado.

En esta edición se ha contado con la participación de centros educativos de Elche y Dolores. Han sido concretamente el centro de FP Lope de Vega, Salesianos, Monserrat Roig, La Devesa School, Newton College, San José de Calasanz, Carmelitas e IES San Pascual.

Los equipos que han participado en la competición se han enfrentado al reto del formato Pechakucha, que es el de exponer los proyectos apoyándose en 20 diapositivas que avanzaban automáticamente cada 20 segundos.

En la categoría Secundaria/Bachillerato el pódium ha quedado conformado por Jesuitinas (Proyecto EXPRO-ART) como primer clasificado, mientras que Salesianos (proyecto de centro juvenil) y Carmelitas (proyecto centro social), ha resultado segundo y tercer clasificado, respectivamente.

En el apartado d FP, el primer premio ha ido a manos de San José De Calsanz (proyecto ‘comercio’) y el segundo premio lo ha obtenido el centro Lope de Vega (proyecto ‘Air Elx’).

Dirigido e impulsado por el profesor Miguel Molina, el Pechakucha Elche ha contado con el patrocinio de la UMH, Alimotor, El Corte Inglés, y los ayuntamientos tanto de Elche (a través de ‘Elche Emprende’) como de Dolores. También han colaborado GrupoAntón, Crevinet, Policía Local de Elche y Arrova Comunicación.

Una de las grandes novedades y aciertos de esta cuarta edición fue la integración de la Oficina Municipal para la Iniciativa Emprendedora (OMIE) del Ayuntamiento de Elche, que respaldará a las iniciativas ganadoras con asesoramiento.

Un jurado experto

El reto de evaluar las presentaciones ha recaído en un jurado multidisciplinar compuesto por Miguel Ángel Miralles, técnico del Ayuntamiento de Elche; María José Aranda, responsable de Comunicación de la Policía Local; la emprendedora ilicitana Noelia Garrido; así como Isabel Pastor, de la UMH; y José Luis Ruiz, responsable de Comunicación de Alimotor.