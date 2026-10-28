Calma en el Elche a pesar de la reclamación de la UD Pinatar por alineación indebida de Ponce

La UD Pinatar ha presentado una reclamación dentro del plazo establecido por una posible alineación de Ezequiel Ponce, delantero del Elche. En la entidad franjiverde transmiten un mensaje de calma, pues consideran que la sanción que le cayó en enero de 2023 en Copa del Rey ya está cumplida.

Ponce fue expulsado en su último partido de Copa en España, en Ceuta, en enero de 2023. Fue en su primera etapa en la entidad del Martínez Valero. Se le sancionó con un partido. El delantero fue traspasado ese verano a Grecia, al AEK Atenas, y el Elche considera que cumplió allí el encuentro de sanción.

Además, en el Elche defienden que cuando se cerró el traspaso este verano no se notificó que hubiese sanción pendiente. Por ello, se muestran tranquilos y creen que la reclamación de la UD Pinatar tendrá poco recorrido.

Los murcianos reclaman que la sanción se debe cumplir en Copa del Rey, por lo que han procedido a presentar el recurso dentro del plazo establecido. Durante la mañana se han producido conversaciones entre clubes y desde el Elche se les ha trasladado que el encuentro de sanción ya estaba cumplido. Sin embargo, han decidido seguir adelante con el recurso ante la Real Federación Española de Fútbol.

Ponce fue decisivo en la remontada del Elche en Lo Pagán. Anotó un doblete tras el tanto inicial de Moha. Los franjiverdes solventaron la eliminatoria con un 1-3 ante el cuadro que milita en Preferente.