La Lotería Nacional y La Primitiva dejan en Elche más 77.000 euros

La suerte del azar ha llegado en la noche de este pasado jueves a Elche. Lo ha hecho por partida doble. Por un lado, de la mano del sorteo de la Lotería Nacional de los jueves y, de otro lado, en La Primitiva.

La Lotería Nacional ha dejado en la ciudad parte del primer premio del sorteo, que ha recaído en el número 65.942, vendido en un punto mixto de Loterías y Apuestas del Estado ubicado en un quiosco de la calle Pintor Sixto Marco, en el entorno del barrio de San Antón. Allí, tal y como ha confirmado Santiago del Pozo, delegado del Loterías y Apuesta del Estado, se ha vendido un décimo de ese número, lo que representa un premio de 30.000 euros.

Por su parte, La Primitiva ha dejado en la pedanía de La Marina 44.000 euros con la venta de un boleto premiado de Segunda Categoría (Cinco aciertos + complementario).

El boleto premiado ha sido sellado en un punto receptor de Loterías y Apuestas del Estado ubicado en número 32 de la avenida de la Alegría.