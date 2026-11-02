Críticas a la salida del Elche-Valencia por las aglomeraciones y el exceso de tráfico en el entorno del Martínez Valero

El Elche-Valencia reunió a más de 28.000 espectadores en el Martínez Valero para un derbi regional que ganó el equipo de Javier Aguirre. Al margen de lo deportivo, la noticia estuvo en lo sucedido a la conclusión del partido. Se formaron aglomeraciones a la salida y hubo más tráfico del habitual en el entorno del estadio, según denuncian los seguidores de ambos conjuntos.

Esa situación generó inseguridad al término del encuentro. Las obras en el entorno del feudo franjiverde llevan ya unos meses en marcha, pero los aficionados critican que este domingo hubo más problemas que en anteriores partidos en el Martínez Valero. A las quejas se suman denuncias por falta de iluminación en la zona.

Las quejas se hicieron notar a través de redes sociales. También llamó la atención de los seguidores que se produjese una salida al mismo tiempo de los aficionados de Elche y Valencia. En algunos partidos, se realiza una salida escalonada: primero la de la afición local y posteriormente la visitante.

Otra crítica habitual es la dificultad para aparcar los vehículos, una situación agudizada por las obras en el entorno del Martínez Valero. Al parecer, según los presentes, hubo menos sitio para estacionar; al mismo tiempo, hubo menos accesos y salidas operativas en los solares habituales que se usan para aparcar. Todo ello generó nerviosismo entre los aficionados.