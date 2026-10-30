El Ilicitano-Castellón 'B' se jugará en La Nucía

El Ayuntamiento de Elche, dentro de los tres días de luto por el trágico accidente ferroviario en Urda, ha suspendido las actividades deportivas en el municipio como señal de respeto. Los clubes fueron informados durante la jornada de este jueves. Algunos encuentros se aplazaron y otros se reubicaron.

Es el caso del Ilicitano de Carlos Cuéllar, que jugará su encuentro de Segunda Federación ante el filial del Castellón en La Nucía. Será este sábado desde las 17:00 horas en el Anexo al Camilo Cano. El filial franjiverde persigue una victoria para salir de la zona roja de la tabla.

La entidad ha estado reubicando partidos de su base en localidades cercanas, como Algorfa u Hondón. También otros clubes de la ciudad han estado trabajando en ese sentido en las últimas horas.

El Ilicitano, hasta ahora, solo ha logrado dos triunfos. Ambos han sido en casa. La goleada encajada ante el filial del Mallorca el pasado fin de semana hizo daño, pero los de Cuéllar quieren resarcirse y mostrar la versión de hace unas semanas ante el Mestalla.