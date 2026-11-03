Elche CF: la baja de Lemar abre un hueco en la mediapunta

Thomas Lemar será baja este domingo en el Elche-Betis. El francés se lesionó en el primer acto del derbi ante el Valencia y unas molestias musculares le dejarán fuera de combate ante los verdiblancos. El Elche es optimista y confía en recuperarle para el choque ante el Levante, tras el parón.

La baja del jugador cedido por el Atlético de Madrid abre el casting en la mediapunta. Lemar estaba siendo de los mejores del cuadro ilicitano en el último mes de competición. Lo lógico es que su sustituto sea Facundo Buonanotte, quien ya le suplió ante el Valencia. El argentino es la alternativa natural.

'Facu' enlazó varias titularidades en las primeras jornadas, pero desapareció del once ante el Real Madrid y ya no ha vuelto a ser titular. Incluso marcó un gol, de penalti en San Mamés. Frente al Valencia no brilló en la mediapunta. Intentó tapar la contra del gol de Sadiq tras una falta lanzada por él mismo que dio paso a una transición.

Martim Neto y Ali Houary son otras opciones para la mediapunta. El portugués está contando poco para Martín Anselmi, mientras que el canterano empezó el curso como titular. Sin embargo, hace tiempo que no cuenta con minutos en Liga. Sí jugó en Copa, en Lo Pagán, donde brilló ante la UD Pinatar con gol incluido.

Anselmi también podría centrar la posición de Lucas Cepeda, lo que abriría el abanico a futbolistas como Grady Diangana. El congoleño ya jugó en el segundo acto contra el Valencia.