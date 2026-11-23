Grupo Mediterránea ha presentado este lunes IMPORTO, un nuevo complejo de alojamiento turístico al aire libre que se instalará en el Grao de Castellón. El proyecto contempla una inversión superior a los 3,6 millones de euros y contará con 170 parcelas distribuidas en una superficie de 20.000 metros cuadrados.

La presentación se ha celebrado en las instalaciones de Impala SportClub&Spa y ha estado encabezada por Javier García, en representación de Grupo Mediterránea. Al acto han asistido también la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, entre otros representantes.

Según las previsiones de la empresa, las obras comenzarán en 2026 y el complejo abrirá sus puertas a finales del verano de 2027.

Un proyecto para impulsar el turismo durante todo el año

Uno de los objetivos de IMPORTO es contribuir a la desestacionalización turística y atraer visitantes durante los doce meses del año. Durante la presentación, Javier García defendió esta apuesta con el siguiente mensaje: «Queremos que el turismo en Castellón sea de 12 meses, no de 12 semanas».

Por su parte, la alcaldesa, Begoña Carrasco, destacó el compromiso de la empresa con el territorio y calificó la iniciativa como «un proyecto de gente de Castellón que quiere a Castellón». También señaló que encaja con el modelo turístico de la ciudad, orientado a atraer un turismo de calidad y evitar la masificación.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, puso el foco en la sostenibilidad y en el bajo impacto social del proyecto sobre su entorno. Asimismo, destacó su potencial para atraer a viajeros interesados en el turismo de camping.

Grupo Mediterránea presenta IMPORTO, un nuevo glamping-resort en el Grao de Castellón con una inversión de 3,6 millones | Grupo Mediterránea

Alojamiento, deporte y bienestar junto al Mediterráneo

El futuro glamping-resort estará situado en un entorno en el que confluyen la playa, el Pinar del Grao y el puerto de Castellón. Entre los espacios de interés próximos se encuentran el Planetario, el Aeroclub y el Club de Golf Costa de Azahar.

El complejo dispondrá de piscina exterior y servicios de restauración. Además, su proximidad a Impala SportClub&Spa permitirá complementar la estancia con instalaciones deportivas, gimnasio, piscina cubierta y circuito termal, así como con los servicios de su Centro Médico Impala.

La ubicación también ofrece alternativas para practicar actividades al aire libre, como deportes acuáticos, rutas ciclistas y senderistas y excursiones marítimas a las islas Columbretes.

El TRAM facilitará los desplazamientos hasta el centro de Castellón. Además, el proyecto cuenta con conexiones por carretera con los aeropuertos de Castellón y Valencia, situados aproximadamente a 30 minutos y una hora, respectivamente.

Previsiones de visitantes y empleo

Las estimaciones iniciales de Grupo Mediterránea apuntan a que el complejo podría recibir alrededor de 11.000 viajeros y registrar más de 79.000 pernoctaciones al año.

Grupo Mediterránea presenta IMPORTO, un nuevo glamping-resort en el Grao de Castellón con una inversión de 3,6 millones | Grupo Mediterránea

La empresa calcula que el gasto turístico asociado a estas estancias podría acercarse a los cuatro millones de euros anuales. Asimismo, contempla la creación de aproximadamente 21 empleos directos equivalentes a jornada completa durante un año.

La compañía precisa que estas cifras son proyecciones orientativas y que dependerán de factores como la ocupación y los hábitos de gasto de los visitantes. También aclara que el gasto turístico estimado no equivale a la facturación del complejo.

Con el lema «Yo importo, tú importas», Grupo Mediterránea plantea IMPORTO como un nuevo espacio de alojamiento turístico con el que busca favorecer la llegada de visitantes y generar oportunidades para los comercios y servicios de Castellón y su provincia.