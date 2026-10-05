Castellón instalará placas fotovoltaicas en 60 municipios para reducir el gasto energético

La provincia de Castellón avanza en eficiencia energética con la instalación de placas fotovoltaicas en 60 municipios a través del Plan Diputació Resol. La Diputación de Castellón está ejecutando la segunda fase de este programa, que busca reducir los costes energéticos y la huella de carbono de las instalaciones municipales y favorecer el autoconsumo de electricidad.

El diputado provincial de Transición Energética, José María Andrés, ha visitado en Artana el Centro de la Cultura y el Museo municipal para conocer la evolución de las instalaciones fotovoltaicas que se están ejecutando en el municipio. Estas actuaciones, junto con las previstas en el colegio público Carmen Martín, suponen una inversión de más de 65.000 euros.

Andrés ha defendido que "la instalación de las placas fotovoltaicas forma parte del compromiso de la Diputación para contribuir a que el conjunto de nuestro territorio sea cada vez más sostenible". En este sentido, ha puesto a Artana como "un ejemplo de nuestra apuesta por hacer de Castellón una provincia más sostenible y eficiente".

Más de 1,15 millones para la segunda fase

La segunda fase del Plan Diputació Resol contempla una inversión de más de 1,15 millones de euros para instalar 55 instalaciones fotovoltaicas en 27 municipios de la provincia de menos de 3.500 habitantes. Está previsto que estas actuaciones concluyan en los próximos meses.

Esta fase da continuidad a las actuaciones desarrolladas durante 2024, cuando la Diputación destinó 1,1 millones de euros al programa.

Una vez finalizados los trabajos, y antes de que termine el año, la institución provincial habrá instalado un centenar de placas fotovoltaicas en 60 municipios, con una inversión acumulada de 2,6 millones de euros.

"Esta inversión refleja nuestro compromiso con el ahorro y el uso responsable de la energía, pero también por estar al lado de los municipios más pequeños, la razón de ser de esta institución", ha señalado Andrés.

El diputado provincial ha destacado que el objetivo es que los 60 municipios beneficiarios puedan ahorrar un 30% en la factura de la luz. "Lo que es lo mismo, que cuenten con un 30% más de recursos para destinar a otras necesidades de sus vecinos", ha explicado.

Un plan para los 135 municipios de la provincia

El Plan Diputació Resol fue impulsado en 2024 como una iniciativa dirigida especialmente a los municipios de menor tamaño y cuenta con tres líneas de actuación: la instalación de placas fotovoltaicas, la contratación centralizada del suministro eléctrico y el servicio de gestión del alumbrado municipal.

Andrés ha remarcado que el programa es "una muestra más de que la Diputación de Castellón trabaja con el principal objetivo de atender y ayudar a los 135 municipios".

"La energía del futuro también empieza en nuestros pueblos", ha afirmado el diputado, que ha asegurado que la Diputación seguirá apoyando actuaciones que permitan a los municipios "ahorrar, ser más eficientes y avanzar hacia un modelo energético más sostenible".

Según Andrés, "cada euro que se ahorra en energía es un recurso que puede volver a los vecinos en forma de mejores servicios".