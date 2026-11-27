La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre de 27 años y una mujer de 52, por el asalto a un hombre de 94 años en su domicilio de Soneja. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando los autores maniataron y amordazaron a la víctima para robar 20.000 euros en efectivo de la caja fuerte de su habitación, además de otros objetos de valor y efectos personales.

La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Burriana, permitió descubrir la presunta implicación de la cuidadora del anciano, que habría facilitado información y los medios necesarios para cometer el asalto, y de su sobrino, al que se considera supuesto autor material. Las pesquisas permitieron localizar en la provincia de Cuenca un vehículo relacionado con el robo y comprobar que el joven se encontraba en Soneja el día de los hechos.

Los agentes detuvieron a la mujer en Soneja, como presunta autora intelectual, y al sobrino en Tarancón (Cuenca), como supuesto autor material. Ambos están investigados por un presunto delito de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. Además, a la mujer se le atribuye un delito de simulación de delito.