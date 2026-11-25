La Guardia Civil ha desarticulado un punto de distribución de drogas y sustancias anabolizantes en Moncofa en una operación que se ha saldado con tres personas detenidas y una investigada por presuntos delitos de tráfico de drogas. La actuación, denominada operación ‘Patasola’, culminó el pasado 20 de noviembre con el registro de un inmueble de la localidad.

Durante la intervención, los agentes localizaron más de 100 gramos de cocaína, diversas sustancias anabolizantes destinadas a mejorar el rendimiento físico, dinero en efectivo y material para preparar dosis de droga para su posterior venta. También se incautaron de un arma corta simulada y varias armas prohibidas, entre ellas defensas extensibles y puños americanos. La investigación permitió constatar que la droga distribuida en Moncofa procedía previamente de Burriana.

La operación ha contado con la participación de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas Policía Judicial, USECIC, el Grupo de Reserva y Seguridad y el Servicio Cinológico. Los detenidos y el material intervenido han quedado a disposición del juzgado de Nules.