La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos negros de venta de droga en la ciudad de Castellón y ha desmantelado una plantación de marihuana en l’Alcora en una operación que se ha saldado con ocho detenidos, cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre 28 y 62 años. Uno de los puntos de distribución operaba bajo la cobertura de una asociación cannábica y contaba con el apoyo de un establecimiento grow shop que le suministraba las sustancias.

En los registros realizados en dos domicilios particulares, una casa de campo de l’Alcora, la asociación cannábica y el establecimiento comercial, los agentes han intervenido 35 kilos de marihuana, 2,6 kilos de hachís, 9 gramos de heroína, 10 gramos de tusi y 145 pastillas de MDMA. También se han incautado de 2.300 euros en efectivo. En la plantación localizada en l’Alcora había 67 plantas de cannabis listas para recolectar, además de otras ya recogidas y preparadas para su distribución.

Los ocho arrestados están acusados de un presunto delito contra la salud pública. Dos de ellos tenían antecedentes policiales por hechos similares. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para dos de los detenidos.