La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una persona en una masía de Segorbe (Castellón). El cuerpo fue localizado este jueves después de que la Policía Local recibiera un aviso, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Onda Cero.

Tras recibir la comunicación, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el inmueble, donde encontraron el cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Castellón. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte.