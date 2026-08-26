La Vuelta convierte Castellón en protagonista durante dos jornadas con una llegada en la capital y una etapa de montaña

La Vuelta a España 2026 recorrerá la provincia de Castellón durante dos jornadas consecutivas. Este jueves, 27 de agosto, la sexta etapa saldrá de Alcossebre a las 13.11 horas y finalizará en Castelló después de 177,5 kilómetros, en una jornada de media montaña. El recorrido pasará por distintos municipios de la provincia y tendrá como principales dificultades el Desierto de las Palmas y el Bartolo, puerto de primera categoría que incorpora un tramo de 1,9 kilómetros de terreno sin asfaltar. La llegada a la capital está prevista entre las 17.18 y las 17.44 horas.

La meta estará instalada en el entorno de la avenida Chatellerault, y la llegada del pelotón obligará a establecer restricciones de circulación desde este miércoles por la tarde y durante buena parte del jueves. Los primeros trabajos para preparar la infraestructura de la meta comenzaron ya este miércoles por la noche, con afecciones en distintos puntos de la ciudad. Las principales zonas afectadas serán Río Sella, la avenida Chatellerault, Cardenal Costa y las rondas Este y Norte, donde se establecerán cortes y restricciones de tráfico de forma progresiva para permitir el montaje, el paso de la carrera y el posterior desmontaje de las instalaciones.

El dispositivo municipal contará con alrededor de 30 agentes de Policía Local y Movilidad, además de medios sanitarios. A este operativo se suma la Guardia Civil, que ha desplegado su Unidad de Movilidad y Seguridad Vial para la carrera, formada por 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero, junto con los efectivos de seguridad y tráfico de la provincia. También habrá un Parque Vuelta en la calle Pintor Carbó, con exposición de medios de distintas unidades de la Guardia Civil.

El protagonismo de Castellón continuará el viernes 28 con la séptima etapa, que partirá de Vall d’Alba a las 13.40 horas y recorrerá 149,8 kilómetros hasta Aramón Valdelinares. Será una jornada de montaña, con unos 3.600 metros de desnivel acumulado, que atravesará buena parte del interior de la provincia antes de entrar en Teruel y afrontar la subida final a Valdelinares.

La Diputación de Castellón ha invertido 200.000 euros para acoger esta etapa y calcula un retorno económico de unos 500.000 euros. La Vuelta desplaza aproximadamente 3.000 personas cada día, con unas 2.500 pernoctaciones hoteleras por noche en Castellón