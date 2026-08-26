El turismo acelera la reutilización del agua ante un verano de máximos históricos en la provincia

España afronta un verano de máxima actividad turística, con 46,5 millones de turistas internacionales durante el primer semestre, en un contexto en el que el agua se ha convertido en uno de los principales retos para el sector. Según datos de FITURNEXT 2026, un turista puede llegar a consumir hasta seis veces más agua que un residente en destinos con elevada presión turística, lo que está acelerando la búsqueda de soluciones para reducir el consumo y reutilizar el recurso.

Empresas especializadas como SITRA trabajan con hoteles, parques acuáticos y grandes complejos de ocio para depurar y recuperar agua destinada a nuevos usos. La compañía recupera más de 30 millones de litros al año en este tipo de instalaciones y ha permitido a Puy du Fou España recuperar unos 22.000 metros cúbicos en un año. También desarrolla proyectos en instalaciones como Aquarama y Magic World, donde la tecnología permite controlar en tiempo real parámetros como la calidad del agua y optimizar su tratamiento.

La transformación también alcanza al ocio nocturno y a los grandes resorts, con sistemas capaces de depurar cientos de metros cúbicos diarios para reutilizarlos en tareas como la limpieza o el riego. El sector apuesta así por una gestión más circular del agua, apoyada en tecnologías como la ósmosis inversa, la filtración y la digitalización, con el objetivo de garantizar el suministro y reducir tanto el impacto ambiental como los costes en los periodos de mayor demanda.