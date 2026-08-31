El nuevo Leapmotor B05 ya está en Castellón de la mano de Grupo Comauto Automoción

El B05 cuenta con un motor de 160 kW (218 CV) y una batería de 56,2 kWh, con una autonomía de hasta 401 kilómetros según el ciclo WLTP. En cuanto a la carga, puede pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 16 minutos, facilitando los desplazamientos y reduciendo los tiempos de espera.

La gama incorpora además la versión B05 Pro Max, que mantiene los 218 CV y aumenta la capacidad de la batería hasta los 67 kWh, alcanzando una autonomía de hasta 482 kilómetros según el ciclo WLTP. En este caso, la carga rápida del 30 % al 80 % se realiza en aproximadamente 18 minutos.

Con estas dos configuraciones, el B05 ofrece diferentes alternativas en función de las necesidades de cada conductor, especialmente en aspectos como autonomía y tiempos de carga.

Su llegada supone una de las principales novedades de Leapmotor en la provincia y permite a los conductores interesados en la movilidad eléctrica conocer el modelo directamente en la concesión.

El Leapmotor B10 estrena versión REEV

Junto con la llegada del B05, Leapmotor amplía también su oferta con una nueva versión del B10. Se trata del Leapmotor B10 REEV, equipado con tecnología de autonomía extendida.

Esta versión combina la conducción eléctrica con un sistema de autonomía extendida, ofreciendo una alternativa para aquellos conductores que buscan disfrutar de las ventajas de la movilidad eléctrica y disponer al mismo tiempo de una mayor flexibilidad en desplazamientos de larga distancia. El B10 REEV desarrolla 218 CV y se incorpora a la gama como una nueva opción dentro de la estrategia de Leapmotor para ofrecer diferentes soluciones de movilidad.

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La marca amplia su gama

La marca continúa además ampliando su gama con la llegada del Leapmotor B03X, un nuevo modelo cuya llegada a las instalaciones de Grupo Comauto Automoción está prevista para el mes de septiembre. El B03X será otra de las novedades de Leapmotor en la provincia y ampliará las alternativas disponibles dentro de la gama de la marca.

La llegada de estas novedades coincide además con la Venta Privada Leapmotor, que Grupo Comauto Automoción celebra del 14 al 31 de agosto. Durante estas jornadas, los clientes pueden conocer la gama actual de Leapmotor y recibir asesoramiento sobre los diferentes modelos disponibles, entre ellos el T03, B05, B10, B10 REEV, C10 y C10 REEV.

En cualquier caso, los interesados en conocer más sobre esta marca, pueden acercarse a las instalaciones de Grupo Comauto Automoción en Camino San Jaime, parcelas 4-6, en el Polígono Ciudad del Transporte de Castellón, o en su sede de Avenida França, 62, en Vila-real.

Para quienes quieran conocer de cerca las novedades o recibir información personalizada, también es posible reservar cita previa a través de la web de Grupo Comauto Automoción.