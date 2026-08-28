Castellón mantiene un verano turístico al alza con una ocupación hotelera cercana al 90 %

Castellón está manteniendo un verano turístico con cifras positivas, impulsado especialmente por la actividad de la costa, los festivales y acontecimientos como el eclipse solar del 12 de agosto. La ocupación hotelera alcanzó el 88,6 % durante la primera quincena de agosto, mientras que julio cerró con una media del 82,3 %, 2,6 puntos por encima del mismo mes de 2025. En los apartamentos turísticos, la previsión para agosto situaba la ocupación en el 89,1 %. El presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón, Luis Martí, ha asegurado que las cifras son mejores de lo que esperaban.

La evolución también es positiva en el conjunto del año. Durante el primer semestre de 2026, los hoteles de la provincia recibieron más de 594.000 viajeros, un 6 % más que en el mismo periodo del año anterior, y registraron cerca de 1,7 millones de pernoctaciones, un 7 % más. Uno de los principales elementos de crecimiento es el turismo internacional: las pernoctaciones de visitantes extranjeros aumentaron alrededor de un 34 % en julio, elevando su peso sobre el conjunto de estancias hoteleras.

La demanda también se ha visto favorecida por acontecimientos concretos. El eclipse solar del 12 de agosto permitió alcanzar niveles próximos al lleno en algunos establecimientos y zonas, mientras que los festivales Arenal Sound y Rototom Sunsplash han generado importantes flujos de visitantes. A finales de agosto, La Vuelta a España añade otro impulso, con dos etapas por la provincia y unas 2.500 pernoctaciones hoteleras por noche vinculadas a la carrera. El interior también mejora sus previsiones, con una ocupación hotelera estimada del 75,9 % en agosto, frente al 60 % de julio.