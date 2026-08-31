Daniel Gutiérrez abandona Vox en Burriana y pasa al grupo de concejales no adscritos

El hasta hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burriana, Daniel Gutiérrez ha anunciado hoy, a través de redes sociales, su decisión de abandonar el Grupo Municipal Vox en este ayuntamiento y pasar a la condición de concejal no adscrito. El edil ha explicado que las “profundas discrepancias” con el funcionamiento interno del proyecto han terminado por limitar su autonomía política y que, en las circunstancias actuales, le resulta imposible continuar en la formación de acuerdo con sus principios. El edil también ha expresado que trabajará por los intereses de Burriana “sin ataduras ni presiones internas”.

Gutiérrez, que mantendrá su acta de concejal, llegó al ayuntamiento en diciembre de 2025, cuando tomó posesión junto a Víctor Manuel Parra tras las renuncias de Juan Canós y Antonio Ferrándiz, y desde entonces ha ejercido como edil de Vox y participado en los plenos municipales de 2026.

Con su salida, Gutiérrez se convierte en el segundo concejal vinculado a Vox que pasa al grupo de no adscritos en Burriana, después de Beatriz Conejero, abandonara la formación el 27 de octubre de 2025 pero mantuviera su acta, en la primera crisis de gobierno entre Vox y PP que llevó a la ruptura del pacto de gobierno entre ambas formaciones en en el municipio.