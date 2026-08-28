El Aula UNED Sénior estrena sede en Castellón con su nueva programación

El Centro Sénior de Vida Activa y Saludable, situado en la calle Antonio Maura, acogerá durante el curso 2026-2027 la programación del Aula UNED Sénior de Castellón, que hasta ahora se desarrollaba en el Casal Jove del Grao. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 55 años y ofrece formación sin exámenes ni requisitos académicos previos.

La matrícula comenzará el 14 de septiembre y podrá realizarse en el Negociado de Mayores, en la plaza Juez Borrull, los lunes, martes, jueves y viernes de 11.00 a 13.00 horas. La nueva programación incluye asignaturas como Filosofía, Inteligencia Artificial, Yoga, Historia del Arte y Comunicación, además de otras actividades.

La concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, ha destacado que el nuevo espacio permitirá ofrecer al alumnado un entorno "más amplio, cómodo y plenamente dedicado al encuentro, el aprendizaje y la participación de las personas mayores". La preinscripción ya está abierta, las plazas son limitadas y tendrán preferencia quienes hayan formalizado previamente este trámite.