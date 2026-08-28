Adquieren una vivienda en Borriol y descubren en ella un cultivo de marihuana indoor

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de Borriol y ha detenido a un hombre de 39 años.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón localizó en el inmueble una infraestructura acondicionada para el cultivo continuado de marihuana y diseñada para permanecer oculta. Los agentes se incautaron de 20 plantas en proceso de secado y detectaron posibles conexiones irregulares a la red eléctrica para abastecer la instalación.

El detenido está acusado de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y estafa.

La investigación se inició el pasado 3 de agosto, después de que los propietarios de una vivienda adquirida recientemente alertaran sobre la instalación. Las diligencias, junto al arrestado, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.