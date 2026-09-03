Importaco anuncia el cierre de su actividad en La Vall d’Alba y deja en el aire más de un centenar de empleos

La empresa Importaco ha comunicado que no continuará con su actividad en La Vall d’Alba después del incendio registrado meses atrás. La decisión afecta a una plantilla de más de 100 trabajadores, según ha informado UGT FICA PV, que lamenta la falta de apoyo institucional para mantener la actividad y el empleo en el interior de la Comunitat Valenciana.

Importaco contaba en Vall d’Alba con una planta dedicada al procesamiento de almendras y otros frutos secos. El incendio se declaró el 12 de mayo de 2026, alrededor de las 14:00 horas, y se propagó rápidamente por una nave de unos 10.000 metros cuadrados, provocando el colapso de buena parte de la estructura. Los trabajadores fueron evacuados y también se desalojaron preventivamente las empresas colindantes, aunque no hubo que lamentar daños personales. Los bomberos trabajaron durante dos días para controlar las llamas, que finalmente quedaron controladas el 14 de mayo a las 8:20 horas.

El sindicato asegura que recibe la noticia ahora con una sensación de “abandono por parte de las instituciones” y critica que, una vez más, las medidas anunciadas para combatir el despoblamiento del interior se queden, a su juicio, en “palabras vacías”. UGT FICA PV recuerda que durante todo este proceso ha apostado por el mantenimiento de los puestos de trabajo y ha ofrecido su colaboración a las administraciones para buscar una solución.

De cara a la próxima semana, el sindicato iniciará una ronda de reuniones con la empresa para negociar las condiciones y analizar la situación de cada trabajador. UGT FICA PV asegura que mantendrá su compromiso con la plantilla y que trabajará para conseguir una solución digna para las más de 100 personas afectadas y sus familias.