La Policía Local de Montanejos evita un posible incendio forestal tras localizar un bidón de gasolina en el monte

La Policía Local de Montanejos ha evitado un posible riesgo de incendio forestal tras localizar un bidón de gasolina lleno y abandonado en una zona de monte del término municipal.

El hallazgo se produjo durante una de las patrullas periódicas de vigilancia y prevención que realizan los agentes en las áreas forestales del municipio. La presencia del combustible, altamente inflamable, suponía un riesgo especialmente importante debido a las altas temperaturas y la situación de sequía.

Los agentes procedieron a retirar el recipiente y eliminar así este elemento de peligro en una zona especialmente sensible, que todavía se encuentra en proceso de recuperación tras el grave incendio forestal registrado en Montanejos en 2023.

Desde el Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Local han destacado la importancia de las labores de vigilancia y prevención en el entorno natural, especialmente durante los periodos de mayor riesgo de incendios.

Asimismo, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones en el medio natural y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier objeto o situación que pueda suponer un riesgo de incendio.