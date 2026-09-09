Pérez Llorca apela a un gran pacto en Educación y dice que lo que sobra en las aulas es ideología"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurado el curso escolar en el aulario de Caudiel donde ha destacado la apuesta del Consell por reforzar la educación en las zonas rurales. El centro forma parte del CRA Palancia-Mijares y cuenta este curso con 30 alumnos, tres de ellos de un año, una edad que se incorpora por primera vez a la escolarización en este aulario.

Pérez Llorca ha señalado que el curso 2026-2027 comienza con cerca de 84.000 docentes en la Comunitat Valenciana, casi 400 más que el curso anterior, pese al descenso del número de alumnos. Además, 14 nuevos colegios e institutos ya están en funcionamiento y otros 14 se incorporarán durante el curso. La Generalitat también tiene en marcha 422 actuaciones de mejora, ampliación y reforma de centros educativos, con una inversión de 820 millones de euros.

En sus declaraciones el presidente de la Generalitat ha reconocido que en educación "queda mucho por mejorar pero lo que de verdad lo que se necesita es un pacto, un acuerdo y no tantas discrepancias". En cuanto a las críticas del sindicato SPTV, Llorca se ha referido a los resultados del informe PISA y ha explicado que "entre las reivindicaciones sindicales no se hace referencia ni a la mejora de las materias ni a la cultura del esfuerzo, y que lo que sobra en las aulas es ideología.

En este contexto el president se ha referido al Plan de Educación ambicioso que ha presentado la Consellería de Educación, al que se destinarán 3.338 millones de euros para los próximos cuatro años. El documento incluye medidas como la gratuidad del primer año universitario para quienes aprueben todas las asignaturas, el refuerzo de las horas lectivas de Matemáticas y Lengua y un plan de climatización dotado con 140 millones de euros.

En los centros rurales, ha dicho el presidente, la reducción de la ratio mínima de seis a tres alumnos ha permitido crear 102 nuevas unidades desde el inicio de la legislatura, 38 de ellas este curso, y consolidar 153 plazas docentes, lo que a juicio de Llorca es una medida imbatible contra el éxodo rural.