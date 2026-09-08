La Federación de Caza condena los disparos contra dos cazadores en un coto de Torreblanca

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) ha condenado los disparos efectuados contra dos cazadores este sábado en un coto de Torreblanca (Castellón), que, según la entidad, fueron realizados presuntamente por un hombre desde una vivienda abandonada próxima al acotado.

Según ha informado la federación en un comunicado, ninguno de los dos cazadores, socios de la Sociedad de Caza El Lince de Torreblanca, resultó herido y, tras alertar al 112, la Guardia Civil detuvo al presunto autor.

La FCCV ha remarcado que, según su versión de los hechos, no se trató de un enfrentamiento entre cazadores, sino de disparos contra dos personas que se encontraban practicando la actividad cinegética.

La federación se ha puesto en contacto con la Sociedad de Caza El Lince para trasladarle su apoyo y ofrecerle asistencia jurídica a través de los servicios de la entidad para acompañar a los afectados ante las consecuencias que puedan derivarse de lo ocurrido.

La presidenta de la FCCV, Lorena Martínez, ha trasladado su solidaridad a los dos cazadores y al conjunto de la sociedad y ha señalado que “lo ocurrido es absolutamente inaceptable y queremos condenarlo con toda contundencia”.

Por su parte, el delegado de la federación en Castellón, Alberto Catalá, ha afirmado que se trata de “dos personas que estaban practicando una actividad legal” y que, “sin que mediara ningún enfrentamiento”, se encontraron con alguien disparando contra ellos.

“Por suerte no tenemos que lamentar daños personales, pero podríamos estar hablando de una tragedia”, ha añadido Catalá.

La Federación de Caza ha recordado asimismo que la actividad cinegética está regulada y ha destacado la labor que, según indica, desarrollan las sociedades y clubes de caza en la conservación, el control poblacional y la gestión del medio natural.

La entidad ha considerado “especialmente preocupante” que quienes acuden a estos espacios para desarrollar una actividad legal puedan encontrarse con situaciones que pongan en peligro su seguridad.