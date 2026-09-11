Muere un joven de 25 años y una mujer resulta herida en un accidente en Castellón

Un joven de 25 años ha fallecido y una mujer de 29 ha resultado herida en un grave accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la avenida del Castell Vell de Castellón, a la altura del cauce del Riu Sec.

El Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE) del Ayuntamiento de Castellón ha recibido el aviso a las 05:28 horas, alertando de la salida de vía de un turismo.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Castellón y efectivos de la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes. A su llegada, han localizado el turismo volcado fuera de la calzada con sus dos ocupantes atrapados en el interior.

Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Municipal han intervenido para liberar a las dos personas atrapadas. También se ha solicitado la presencia de los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana.

Una vez excarcelados los ocupantes, los servicios de emergencia han atendido al conductor, un varón de 25 años y vecino de Castellón, y han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos realizados, finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

La segunda ocupante del vehículo, una mujer de 29 años que viajaba en el asiento del copiloto, ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde está siendo atendida de las lesiones sufridas como consecuencia del accidente.

Investigación abierta

La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local de Castellón se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la salida de la calzada y las causas exactas del siniestro.

La Policía Local ha comunicado los hechos al Juzgado de Guardia y posteriormente se ha procedido al levantamiento del cadáver conforme al procedimiento judicial establecido.

La investigación continúa con la instrucción del correspondiente atestado y las diligencias necesarias para esclarecer por completo las circunstancias del accidente.