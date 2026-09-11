Desarticulado en Burriana un grupo que falsificaba contratos para empadronar a extranjeros

La Guardia Civil ha desarticulado en Burriana un grupo criminal dedicado presuntamente a facilitar el empadronamiento ilegal de ciudadanos extranjeros. En la operación han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, a las que se atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados.

Según la investigación, una de las integrantes, vinculada a una inmobiliaria de la localidad, habría utilizado los datos de sus clientes para confeccionar contratos de alquiler falsos. Posteriormente, el resto del grupo los vendía a ciudadanos extranjeros no comunitarios, que los utilizaban para empadronarse en Burriana a cambio de una compensación económica. La investigación comenzó después de que varios vecinos denunciaran que había personas extranjeras empadronadas en sus domicilios a las que no conocían.

Los agentes han podido acreditar hasta el momento 26 empadronamientos ilegales y atribuyen al grupo un total de 36 delitos, entre ellos estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados, además de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias y los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real.