Castellón inicia este martes el cobro de la tasa de basuras con casi 2,6 millones en bonificaciones

El Ayuntamiento de Castellón comenzará a cobrar este martes, 15 de septiembre, el primer plazo de los recibos domiciliados de la tasa de recogida y tratamiento de residuos. El segundo pago está previsto para el próximo 25 de noviembre. Cerca de 29.000 contribuyentes se beneficiarán de reducciones en el importe por utilizar el Ecoparque de Castellón o los Ecoparques Móviles.

Más de 25.000 castellonenses han obtenido la bonificación máxima del 50%, lo que eleva el importe total de las reducciones a casi 2,6 millones de euros. El descuento máximo se aplica a quienes han realizado siete o más visitas a estas instalaciones, mientras que las personas que han acudido entre tres y seis veces obtienen una reducción del 30%. En conjunto, se beneficiará casi el 40% de los contribuyentes que podían acogerse a esta medida.

La modificación de la ordenanza también ha permitido que los inquilinos accedan a las bonificaciones. En este colectivo, 363 personas han conseguido una reducción del 50% y otras 50, del 30%, con un ahorro conjunto cercano a los 36.000 euros. El Ayuntamiento completará el análisis del impacto de la nueva ordenanza una vez finalice el periodo de recaudación.