El Torneo Primer Toque, Hilo Conductor, Masía Creativa y Daniel Vicente, premios de Comunicación 2026 de adComunica

El Torneo Primer Toque, Hilo Conductor, Masía Creativa y el periodista Daniel Vicente son algunos de los galardonados con los Premios de Comunicación 2026 de adComunica. La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación celebrará el próximo martes 29 de septiembre su gala del vigésimo aniversario en Bellver Blue Tech Zone, en Oropesa del Mar.

El jurado del Premio Rafael López Lita de Nuevas Iniciativas de Comunicación ha reconocido al Torneo Primer Toque por su estrategia de comunicación y por la proyección alcanzada por el proyecto en los ámbitos deportivo, social y territorial.

En la categoría de Mejor Proyecto Empresarial, el premio se ha concedido ex aequo a Hilo Conductor, iniciativa de Rosa García Llobat, y Masía Creativa, impulsada por Laia Chiva, Marina Perfecto y Marta Chiva.

Hilo Conductor es una cooperativa de comunicación inclusiva cuyo principal proyecto es una revista cultural bimestral que aborda ámbitos como la moda, la tradición valenciana, el arte emergente, el deporte y la inclusión desde una perspectiva mediterránea y territorial.

Por su parte, Masía Creativa es una agencia especializada en marketing y comunicación para entornos rurales y negocios locales, creada en Ludiente en 2025.

El Premio Paco Pascual de Periodismo ha recaído en Daniel Vicente, redactor de El Mundo-Castellón al Día, por su cobertura de la situación de la industria cerámica de Castellón durante 2025, un ejercicio marcado por las propuestas regulatorias del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Europea.

Además, la Junta Directiva de adComunica entregará el reconocimiento a la Trayectoria en Comunicación a PortCastelló, mientras que durante la gala también se distinguirá el artículo con mayor repercusión de entre los publicados en la revista científica adComunica.

La gala tendrá lugar en Bellver Blue Tech Zone, un espacio situado entre Benicàssim y Oropesa del Mar que apuesta por la convivencia entre innovación, bienestar y naturaleza. El acto contará con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Bellver Blue Tech Zone y la Fundación Azul Marino.

La Fundación Azul Marino, en colaboración con la Fundación Oceanogràfic, gestiona en este espacio el Centro de Conservación de Especies Marinas, donde se atiende y monitoriza a ejemplares de fauna marina amenazada antes de su devolución al mar.

adComunica es una asociación sin ánimo de lucro impulsada por profesores universitarios, directores