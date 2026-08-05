Una finca ecológica de Artana arrasada por el incendio busca renacer con el apadrinamiento de sus árboles

El incendio de la Vall d’Uixó ha dejado tras de sí numerosas historias de pérdida y esfuerzo por recuperar lo que las llamas destruyeron. Una de ellas es la de la finca ecológica Tropitop, situada en Peña Alta, en Artana, junto al parque natural de la Serra d’Espadà, que quedó gravemente afectada por el fuego.

La explotación cuenta con 18 hectáreas y unos 12.000 árboles, principalmente aguacates, además de mangos y guayabas. Según explica su propietario, Chimo Edo, la mayor parte de la finca ha quedado arrasada y se ha perdido la totalidad de la cosecha de 2026 tras más de 20 años de trabajo.El fuego avanzó con rapidez y en apenas unas horas calcinó gran parte de la plantación. Edo recuerda que cuando llegaron a la finca intentaron salvar maquinaria y material de la nave agrícola, pero poco después las llamas alcanzaron la explotación. Una pequeña parte de los árboles, alrededor del 20 %, ha podido resistir, aunque también se ha visto afectada por el calor.

Ante esta situación, la empresa ha puesto en marcha una campaña para que particulares puedan apadrinar árboles a través de su web. La iniciativa permite elegir un aguacate, un mango o una guayaba, recibir un certificado con el nombre del árbol y reservar fruta que se enviará cuando esté disponible. Además, los responsables de la finca trabajan ya en la recuperación del sistema de riego, uno de los elementos clave para salvar los árboles que han sobrevivido. Tras recuperar parte de los más de 100.000 metros de tuberías de goteo dañadas, esperan que el agua permita mantener con vida las zonas menos afectadas.

Los primeros frutos disponibles serán los mangos, a partir de septiembre, seguidos de las guayabas en otoño y los aguacates desde diciembre. Con esta iniciativa, la finca busca recuperar el paisaje perdido y contar con el apoyo ciudadano para volver a convertir Peña Alta en el espacio verde que era antes del incendio.