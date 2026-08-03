Cae una banda que se hacía pasar por vigilantes de seguridad para asaltar empresas mediante butrones

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en robos mediante el método del butrón y ha detenido a cuatro hombres, de entre 23 y 39 años y de nacionalidad rumana, como presuntos autores de once robos con fuerza en empresas industriales de la Comunitat Valenciana y la provincia de Cuenca. Entre los municipios afectados se encuentran Segorbe, Altura y La Vilavella, en la provincia de Castellón. A los arrestados también se les atribuyen cuatro delitos de robo y uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó el pasado mes de junio tras un robo cometido en una empresa de Sollana. Los agentes comprobaron que el grupo utilizaba siempre el mismo modus operandi: accedían al interior de las naves mediante un butrón, desvalijaban las instalaciones y empleaban vehículos sustraídos en las propias empresas para transportar el material robado. Los investigadores determinaron además que los sospechosos realizaban vigilancias previas utilizando uniformes de seguridad privada, prismáticos y equipos de comunicación tipo walkie-talkie.

La operación culminó el pasado 17 de julio con cuatro registros en la ciudad de Valencia, en los que la Guardia Civil recuperó un arma de fuego, 4.290 euros en efectivo, joyas y numerosas herramientas, efectos que están siendo reconocidos y devueltos a sus legítimos propietarios. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Almussafes y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca.