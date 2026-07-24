Sungrow desarrolla en La Vall d’Uixó el mayor proyecto de almacenamiento energético con baterías de España

Sungrow Renewables construirá en La Vall d’Uixó (Castellón) tres instalaciones de baterías para almacenar energía que, en conjunto, alcanzarán 171,5 megavatios (MW) de potencia y una capacidad de almacenamiento de 726,4 megavatios hora (MWh).

Los proyectos BESS Cuevas, ALM Vadux Solar y ALM Julben Solar forman parte de una cartera de siete instalaciones de almacenamiento energético con baterías que la compañía desarrolla en España y que suman cerca de 342 MW de potencia instalada.

Según informó Sungrow, estas instalaciones estarán conectadas a puntos estratégicos de la red de transporte de Red Eléctrica y permitirán almacenar electricidad cuando haya mayor producción renovable para utilizarla posteriormente cuando sea necesario.

En La Vall d’Uixó, BESS Cuevas contará con 55 MW de potencia instalada, ALM Vadux Solar tendrá otros 55 MW y ALM Julben Solar alcanzará los 61,5 MW. Los tres proyectos compartirán una subestación colectora y la conexión con la subestación Vall d’Uixó 220 kV de Red Eléctrica de España.

La compañía señala que esta solución permitirá utilizar de forma más eficiente las infraestructuras de evacuación y reducir la necesidad de nuevas instalaciones.

Los tres proyectos de Castellón son los de mayor capacidad de almacenamiento dentro de la cartera anunciada por Sungrow, que también incluye instalaciones en Galicia, Andalucía y Navarra.

El consejero delegado de Sungrow Renewables en Western Europe, Daniel Sánchez, afirmó que el proyecto de Castellón supone “una apuesta a largo plazo por el desarrollo de infraestructuras energéticas avanzadas en la Comunidad Valenciana”.

Sánchez explicó que el almacenamiento permitirá facilitar la integración de nueva capacidad renovable y destacó la importancia del proyecto para la industria local y regional, especialmente para el sector cerámico, así como para futuras necesidades de demanda como centros de datos o nuevas industrias y fábricas en la zona de influencia del nudo eléctrico.

Además de los proyectos de La Vall d’Uixó, Sungrow desarrollará BESS Santiago, en Lousame (A Coruña), con 49,9 MW; BESS Berja, en Almería, con 30 MW; BESS Eunate, en Navarra, con 40 MW; y BESS Cordovilla, también en Navarra, con 49,9 MW.

Estas instalaciones estarán vinculadas a diferentes subestaciones de la red eléctrica y contarán con soluciones de conexión adaptadas a cada ubicación.