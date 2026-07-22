sucesos

La Guardia Civil investiga la muerte de un menor en un domicilio de Benicarló

El joven fallecido tenia 17 años

EFE

Castellón |

La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona por un delito de extorsión tras exigirle pagos por un falso gasto médico
La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona por un delito de extorsión tras exigirle pagos por un falso gasto médico | Guardia Civil Albacete

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un joven, menor de edad, cuyo cadáver fue hallado en su domicilio de la localidad castellonense de Benicarló.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que el hallazgo del cadáver tuvo lugar este lunes por la tarde y que se está a la espera del resultado de la autopsia desde el Instituto de Medicina Legal de Castellón.

Según ha adelantado el diario Mediterráneo, el joven fallecido tenía 17 años y era jugador de balonmano.

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