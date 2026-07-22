La Guardia Civil investiga la muerte de un menor en un domicilio de Benicarló

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un joven, menor de edad, cuyo cadáver fue hallado en su domicilio de la localidad castellonense de Benicarló.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que el hallazgo del cadáver tuvo lugar este lunes por la tarde y que se está a la espera del resultado de la autopsia desde el Instituto de Medicina Legal de Castellón.

Según ha adelantado el diario Mediterráneo, el joven fallecido tenía 17 años y era jugador de balonmano.