El FIB baja el telón de su trigésimo aniversario con 135.000 asistentes en Benicàssim

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) bajó el telón en la madrugada de este domingo a su trigésima edición con el concierto de The Prodigy como colofón de tres jornadas de música que han reunido a 135.000 asistentes, según ha informado la organización.

La banda británica encabezó una última jornada en la que también actuaron Biffy Clyro, Jet, The Fratellis, Circa Waves, Rosa Gray, Dorian, La Habitación Roja, Paula Mattheus, Sexy Zebras y Sienna, entre otros artistas repartidos por los distintos escenarios del recinto.

Los escoceses Biffy Clyro firmaron uno de los conciertos más aplaudidos de la noche a partir de las 00.15 horas en el escenario principal. Entre los momentos más destacados del sábado figuraron también la interpretación de ‘Are You Gonna Be My Girl?’ por parte de los australianos Jet, el multitudinario ‘Chelsea Dagger’ de The Fratellis y la actuación de Paula Mattheus, que conectó con los fibers con ‘La Salvaje’.

Entre los artistas españoles, uno de los conciertos más multitudinarios volvió a ser el de Dorian, una de las bandas habituales del FIB. El grupo congregó a miles de personas frente al escenario principal y reivindicó la escena indie con un ”¡Viva la música independiente!”, una proclama respondida con una ovación antes de interpretar algunos de sus temas más conocidos, como ‘Cualquier otra parte’ y ‘La tormenta de arena’, cantados por los fibers.

La recta final de la jornada mantuvo la intensidad, y a partir de la 1.30 horas, Sexy Zebras reunió a miles de personas que aún llenaban el recinto y acompañaron a la banda madrileña en ‘Jaleo’, uno de los momentos más festivos de la noche.

Poco después, The Prodigy puso el broche a la trigésima edición del FIB con un espectáculo que se prolongó hasta las 4.00 horas, cuando miles de fibers continuaban frente al escenario principal de Heineken.

La organización ha cifrado la asistencia de esta edición en 135.000 personas, un balance con el que el festival ha celebrado sus tres décadas de vida.

Además de la programación musical, esta edición volvió a confirmar el cambio en el perfil del público del festival. Si durante buena parte de su historia el FIB destacó por la elevada presencia de asistentes extranjeros, especialmente británicos, en los últimos años el público nacional se ha convertido en el claramente mayoritario, una tendencia que se ha mantenido en esta edición conmemorativa.