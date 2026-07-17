Investigadas tres personas por su presunta relación con incendios forestales en Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha identificado e investigado a tres personas por su presunta relación con varios incendios forestales registrados en la provincia, según ha informado en un comunicado.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, cuyo objetivo es prevenir estos sucesos, reducir su incidencia e investigar los hechos e identificar a sus responsables cuando se producen.

Una de las investigaciones se inició tras un incendio declarado el pasado 13 de junio en una parcela agrícola del término municipal de Soneja.

Según la Guardia Civil, el fuego, que se produjo durante la noche, afectó a unos 45 metros cuadrados y generó alarma entre los vecinos debido a la proximidad de las llamas al casco urbano.

Agentes de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Segorbe identificaron a un hombre de 64 años como presunto autor del incendio.

La investigación apunta, según el comunicado, a que el fuego se habría iniciado de forma intencionada mediante el uso de un producto incendiario.

En una segunda actuación, el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Castellón investigó a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de tentativa de incendio forestal por un conato registrado el 20 de junio en el punto kilométrico 9,500 de la carretera CV-190, en el término municipal de Adzaneta.

Los agentes realizaron una inspección ocular de la zona para analizar la proximidad del foco a la masa forestal y las posibilidades de propagación del fuego.

La tercera investigación fue llevada a cabo por el SEPRONA de Sant Mateu, que investigó a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por incendio forestal.

Según la Guardia Civil, los agentes determinaron que el origen del fuego estaría relacionado con una hoguera realizada presuntamente por el investigado, que habría alcanzado una zona forestal.

Las diligencias correspondientes han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes, según ha señalado la Guardia Civil.

El instituto armado recuerda que los incendios forestales pueden tener consecuencias administrativas, civiles y penales, y señala que las sanciones administrativas pueden alcanzar los 600.000 euros, además de las posibles responsabilidades derivadas de los daños ocasionados y los costes de extinción.

La Guardia Civil ha insistido también en la importancia de extremar las precauciones durante el verano, una época de mayor riesgo por las altas temperaturas y la acumulación de vegetación seca.

Entre las recomendaciones trasladadas figuran no realizar quemas ni encender fuego fuera de los casos autorizados, no arrojar colillas o materiales combustibles en zonas forestales, evitar actividades que puedan generar chispas y avisar a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de incendio.

El SEPRONA mantiene durante todo el año labores de vigilancia, prevención e investigación de incendios forestales y refuerza estos controles durante la campaña estival, en colaboración con otros organismos implicados en la protección del medio ambiente.

La Guardia Civil recuerda que los avisos pueden comunicarse a través del teléfono 062 o del servicio de emergencias 112.