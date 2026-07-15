Cuatro detenidos y desarticulada una red criminal que cometía estafa del 'hijo en apuros'

La Guardia Civil de Almassora (Castellón) ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del 'hijo en apuros' y ha detenido a cuatro personas e investigado a otras tres por su presunta implicación en estos hechos.

Se trata de una modalidad delictiva basada en la suplantación de identidad a través de aplicaciones de mensajería instantánea para conseguir que las víctimas realicen transferencias de dinero bajo una falsa situación de urgencia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La operación, denominada "Jogal", ha concluido con la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad, que manifestó haber sido engañado mediante un mensaje recibido a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Convencido de que mantenía una conversación con su hija, realizó una transferencia de 7.000 euros, creyendo que atendía a una situación de urgencia.

Las primeras actuaciones permitieron localizar a una mujer de 29 años, residente en Oropesa del Mar (Castellón), presuntamente relacionada con la recepción inicial del dinero obtenido mediante la estafa y se procedió a su detención.

A partir de ese momento, el avance de la investigación permitió identificar el funcionamiento del entramado delictivo.

Los investigadores comprobaron que el dinero transferido por las víctimas era distribuido por “mulas” de forma inmediata entre diferentes cuentas bancarias y posteriormente sometido a diversas operaciones económicas con el objetivo de dificultar su localización y ocultar su origen ilícito.

Las gestiones practicadas permitieron igualmente identificar la participación de otras tres mujeres, de edades comprendidas entre los 41 y 72 años, con domicilio en Oropesa del Mar (Castellón) y Vegas del Genil (Granada), quienes habrían desempeñado un papel relevante dentro de la estructura económica de la organización, siendo investigadas por estos hechos.

La investigación continuó avanzando hasta identificar a un hombre de 39 años, residente en Elche (Alicante), considerado una pieza clave en la gestión y coordinación de las operaciones económicas del grupo. Con la colaboración de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) se procedió a su localización y posterior detención.

Como consecuencia de las nuevas actuaciones, los agentes lograron identificar además a un ciudadano, de 34 años, y a una mujer de 25 años, presuntamente encargados de coordinar distintos movimientos económicos y gestionar la operativa desarrollada por la organización, procediéndose igualmente a su detención.

La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Alicante y Granada, permitiendo desarticular un entramado criminal perfectamente estructurado, en el que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones específicas para facilitar la comisión de las estafas y el posterior blanqueo del dinero obtenido de forma ilícita.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los investigados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que desconfíe de cualquier mensaje recibido desde un número desconocido en el que un supuesto familiar solicite dinero con carácter urgente y, antes de realizar cualquier transferencia, es fundamental contactar con esa persona a través de su número habitual y verificar la autenticidad de la petición.