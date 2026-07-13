incendio

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón y de la Generalitat colaboran en la extinción del incendio de Peñarroya de Tastavins

El fuego, declarado en la comarca turolense del Matarraña, se encuentra a apenas cinco o seis kilómetros de la frontera con la provincia de Castellón y ya ha afectado a unas 300 hectáreas.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón y de la Generalitat colaboran en la extinción del incendio de Peñarroya de Tastavins
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón y de la Generalitat colaboran en la extinción del incendio de Peñarroya de Tastavins | dipcas

fectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y bomberos forestales de la Generalitat Valenciana participan en las labores de extinción del incendio forestal declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins (Teruel), una localidad situada a tan solo cinco o seis kilómetros del límite con la provincia de Castellón.

El incendio, que permanece activo, ha obligado al Gobierno de Aragón a activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO). En el operativo trabajan más de un centenar de efectivos, con el objetivo de consolidar el perímetro y evitar que las llamas avancen hacia los Puertos de Beceite, una zona de alto valor ecológico.

Las primeras estimaciones apuntan a una superficie afectada de entre 300 y 350 hectáreas. Además, durante la jornada se han llevado a cabo desalojos preventivos de varios alojamientos y masías cercanas, así como el envío de alertas a la población de distintos municipios de la comarca.

La participación de medios castellonenses y de la Generalitat Valenciana se produce, además, tras un fin de semana especialmente intenso para los servicios de emergencia en la provincia de Castellón, que han tenido que intervenir en varios incendios declarados en municipios como Cirat, Lucena del Cid y Rossell.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid