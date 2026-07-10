Guillamón reclama al Gobierno que considere la cerámica una "cuestión de Estado"

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, ha revalidado su mandato al frente de la institución tras recibir el respaldo unánime del Pleno. En una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que esta confianza supone “un orgullo muy grande, pero por encima de todo una responsabilidad enorme”, y ha centrado parte de su intervención en la situación de la industria cerámica y la necesidad de un mayor compromiso por parte del Gobierno central.

La cerámica, “el gran corazón económico de Castellón”

Guillamón ha defendido que el sector cerámico y sus industrias auxiliares, como fritas, colores y esmaltes, han sido “el gran corazón económico de Castellón”, además de la punta de lanza de las exportaciones provinciales. Por ello, ha advertido de que las dificultades que atraviesa esta industria afectan al conjunto del tejido productivo.

“Cuando la cerámica se ha constipado, los demás hemos cogido pulmonía”, ha afirmado la presidenta de la Cámara, al recordar el peso del sector en la generación de empleo y riqueza en la provincia.

Ante el complejo escenario internacional, marcado por la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento de la logística y la competencia exterior, Guillamón ha reclamado unas condiciones “justas y equitativas” para que las empresas puedan competir en igualdad.

Ha reclamado al Gobierno medidas para proteger la competitividad

La presidenta de la Cámara ha valorado las líneas de apoyo impulsadas por la Generalitat, pero ha insistido en que el Gobierno central debe implicarse de forma decidida. “La viabilidad de la industria cerámica es una cuestión de Estado”, ha subrayado.

Guillamón ha alertado de que una pérdida de competitividad por los costes puede dificultar la recuperación del liderazgo internacional de la cerámica castellonense y ha reclamado un apoyo “firme, ágil y real” por parte de las administraciones.

Más infraestructuras para una provincia exportadora

Además, ha reivindicado la mejora de las infraestructuras, especialmente del Corredor Mediterráneo, las conexiones ferroviarias y el desarrollo del Puerto de Castellón, al considerar que son elementos clave para reforzar la capacidad exportadora de las empresas.

Guillamón también ha destacado la labor de la Cámara en el apoyo a pymes y emprendedores, con programas de formación, asesoramiento e internacionalización, y ha reafirmado el compromiso de la institución con el crecimiento del tejido empresarial castellonense.