Detenidos dos hombres cuando intentaban robar en un coche en un área de servicio de la AP-7 en Burriana

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y desobediencia tras sorprenderlos cuando intentaban forzar un coche estacionado en el área de servicio de La Plana, en la AP-7, a su paso por Burriana.

Los hechos ocurrieron la noche del 4 de julio, cuando los agentes localizaron un vehículo presuntamente relacionado con varios robos en áreas de servicio. Uno de los sospechosos manipulaba la cerradura de un turismo mientras el otro esperaba al volante para facilitar la huida.

Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron escapar, aunque fueron detenidos. En el lugar se intervino un destornillador que supuestamente había sido utilizado para forzar el vehículo.

En otra actuación desarrollada dentro del dispositivo "Turismo Seguro", la Guardia Civil localizó en una furgoneta dos machetes de grandes dimensiones y una pistola de aire comprimido, que fueron intervenidos, además de tramitar la correspondiente propuesta de sanción.